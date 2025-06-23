«Все заплатят большую цену». Иран намерен перекрыть один из важнейших транспортных маршрутов мира. К чему это приведет?

Политолог Ткаченко: Перекрытие Ормузского пролива станет жестом отчаяния Ирана

Перекрытие судоходства в Ормузском проливе станет жестом отчаяния Ирана в противостоянии с США и Израилем, несмотря на наличие технических возможностей у Тегерана. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

Иран технически способен перекрыть Ормузский пролив, но он едва ли это будет делать. (...) Это будет отчаянный шаг, полагаю, что до этого дело не дойдет Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

22 июня Исламский консультативный совет (меджлис, парламент) Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива. При этом парламентарий Эсмаил Коусари подчеркнул, что окончательное решение остается за Высшим советом национальной безопасности страны.

Ормузский пролив играет важную роль в нефтяной отрасли: по данному маршруту осуществляется около 20 процентов мирового транзита нефти. Перекрытие пролива Тегераном напрямую повлияет на цены на углеводороды, а также затронет интересы Саудовской Аравии и государств Персидского залива.

Нефтяной танкер в Ормузском проливе Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

США назвали возможное перекрытие пролива «суицидальным»

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CBS News назвал возможное перекрытие судоходства в Ормузском проливе ужасной ошибкой. По его мнению, действия Ирана могут вызвать возмущение у Китая, который зависит от поставок нефти через Ормузский пролив.

Китай заплатит большую цену, любая другая страна мира заплатит большую цену. И мы тоже Марко Рубио госсекретарь США

Политик подчеркнул, что решение властей Ирана станет «суицидальным» с их стороны. При этом он не стал отвечать на вопрос о возможных шагах Вашингтона в случае, если транспортные маршруты будут перекрыты проиранскими формированиями.

Глава евродипломатии Кая Каллас также назвала опасной угрозу закрытия Ормузского пролива Ираном. «Опасения ответа и эскалации этой войны огромны», — подчеркнула она.

США ранее проводили операции против Ирана в Ормузском проливе

Армия США неоднократно проводила ограниченные военные операции против Ирана из-за планов перекрытия Ормузского пролива. В 1987-1988 годах ВМС США вступали в столкновения с иранскими военными в рамках операций по сопровождению танкеров «Искренние намерения» (Earnest Will) и «Богомол» (Praying Mantis).

В апреле 1987 года Иран разместил две батареи противокорабельных ракет HY-2 в районе Ормузского пролива, усилил патрулирование маршрутов и начал минирование нейтральных вод. В ответ на просьбу Кувейта к СССР и США о сопровождении танкеров Вашингтон начал крупнейшую морскую конвойную операцию после Второй мировой войны. В ходе операций «Искренние намерения» и «Богомол» войска США нанесли удар по иранским военным кораблям, а также провели десантные операции против использовавшихся для разведки и ударов нефтяных платформ.

Рыболовные суда и торговые корабли в Ормузском проливе, побережье Омана, июль 2018 года Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Полномасштабную операцию США против Ирана посчитали маловероятной

Станислав Ткаченко усомнился в вероятности проведения наземной операции США против Ирана и указал на ограниченные возможности Саудовской Аравии для проведения боевых действий. По его словам, Вашингтон теоретически может рассмотреть усиление ряда государств (включая Азербайджан) в противовес Тегерану, однако они также располагают незначительными военно-техническими возможностями для полномасштабного противостояния.

Если бы это был [бывший президент США Джо] Байден, я бы задумался. Но [президент США Дональд] Трамп не тот человек, который может начать широкомасштабную военную операцию Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Политолог также отметил заявления руководства США о направленности ударов исключительно против иранской ядерной программы и указал на желание сторон конфликта урегулировать проблему дипломатическим путем. При этом эксперт допустил дипломатическое давление в случае перекрытия Ормузского пролива, в частности, исключение из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и разрыв сделки ОПЕК+.

Стороны стараются делать ритуальные шаги ради СМИ и общественного мнения, но при этом все-таки хотят завершить конфликт с минимальными потерями Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Удары Ирана по кораблям США в Ормузском проливе назвали вероятными

Несмотря на маловероятность ограничения судоходства в Персидском заливе, Ткаченко допустил действия Тегерана по запрету прохода судов под флагами США или Великобритании. Он также допустил одиночные удары беспилотниками по проходящим через залив кораблям.

Нынешнее поколение иранских лидеров, в общем, не предполагает таких действий. Нынешний президент [Масуд Пезешкиан] в общем, был прозападным кандидатом, поэтому с ним как раз связано желание скорее договориться Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Политолог также прокомментировал сообщения руководства Ирана об ударе по военным базам США в Сирии. Он напомнил о решении Дональда Трампа вывести американские войска из страны и допустил атаку Тегерана по фактически пустым объектам.

В России допустили экономический шок из-за перекрытия судоходства в Ормузском проливе

Станислав Ткаченко посчитал маловероятным повышение мировых цен на нефть до 200 долларов за баррель в случае блокировки ее транзита из стран Персидского залива. По его мнению, более вероятной планкой цен станет уровень в 110-120 долларов за баррель. Эксперт также отметил возможность использования нефтяных запасов России и наращивания нефтедобычи в Бразилии.

В перспективе полугода-года, если нефть стран Персидского залива выпадет [из мирового рынка], экономика, конечно, приспособится. Но шок будет Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

При этом Ткаченко указал на негативное влияние резкого скачка цен на нефть на мировую экономику. Эксперт подчеркнул последствия в виде замедления роста промышленности, а также отметил позицию крупнейших стран — экспортеров нефти, включая Саудовскую Аравию, в сохранении уровня цен.