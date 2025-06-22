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19:49, 22 июня 2025Мир

Парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива

Член комитета Косари: Парламент Ирана выступил за закрытие Ормузского пролива
Мария Винар

Фото: Information Technician Second Class Ruskin Naval / U.S. Navy via AP

Парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива. Об этом сообщает портал Press TV.

Член комитета по национальной безопасности иранского парламента Эсмаил Косари заявил, что депутаты парламента Ирана выступили за необходимость перекрытия пролива. «Однако окончательное решение по этому вопросу принимает высший совет национальной безопасности», — подчеркнул он.

22 июня стало известно о желании Ирана запретить движение танкеров по Ормузскому проливу в ответ на удары США по ядерным объектам страны. Позже вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал это решение самоубийством. По его мнению, это закрытие пролива приведет к экономическим последствиям в стране, поскольку вся ее деятельность осуществляется именно через него.

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