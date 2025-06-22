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14:34, 22 июня 2025Мир

Иран захотел запретить движение танкеров по Ормузскому проливу

Глава ВМФ КСИР Тангсири: Иран намерен перекрыть Ормузский пролив
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: U.S. NAVY / Reuters

Командующий военно-морским флотом Корпуса стражей исламской революции (КСИР), контр-адмирал Алирез Тангсири заявил, что Иран хочет перекрыть Ормузский пролив. Об этом сообщает Hadia News в соцсети X.

Тангсири заявил, что Иран намерен закрыть пролив в течение нескольких часов в ответ на удары США по ядерным объектам страны. Уточняется, что Тегеран также запретит движение нефтяных танкеров по Ормузскому проливу.

Ранее МИД России прокомментировал атаку США на ядерные объекты Ирана. Ведомство решительно осудило удары Соединенных Штатов, подчеркнув, что эти действия грубо нарушают международное право.

В ночь на воскресенье, 22 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что страна начала бомбардировку ядерных объектов Ирана. Уточнялось, что целями стали объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане.

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