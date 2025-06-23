Глава дипломатии ЕС заявила об опасности закрытия Ормузского пролива

Глава дипломатии ЕС Каллас заявила об опасности закрытия Ормузского пролива

Закрытие Ормузского пролива станет очень опасным и нехорошим событием для всех. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Опасения ответа и эскалации этой войны огромны, особенно в том, что касается закрытия Ормузского пролива Ираном», — отметил глава европейской дипломатии.

Ранее сообщалось, что парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива. Окончательное решение по этому вопросу принимает высший совет национальной безопасности.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал попытку Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе самоубийством. По его мнению, закрытие пролива приведет к экономическим последствиям в стране, поскольку вся ее деятельность осуществляется именно через него.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев пояснил, что возможное закрытие Ормузского пролива Тегераном приведет к «глобальному нефтяному шоку»и взлету цен на нефть. Через Ормузский пролив проходит пятая часть глобальных поставок нефти. По оценкам турецкой газеты Hürriyet, в случае полной блокировки важного экспортного канала сырьевые котировки могут подняться до 120-130 долларов за баррель.

