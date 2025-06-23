Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:30, 23 июня 2025Моя страна

Чеснок-богатырь вырастили в России

В России вырастили полукилограммовый чеснок
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Жительница Приморско-Ахтарского округа Краснодарского края вырастила чеснок весом 485 граммов. Об этом сообщает «Кубань 24».

Обычный вес чеснока варьируется от 30 до 50 граммов. Как напоминает канал, самый большой чеснок в мире удалось вырастить Роберту Киркпатрик из Юрики в штате Калифорния, США в 1985 году.

Ранее сообщалось, что жительница Псковской области Юлия Богданова вырастила гигантскую тыкву, которую превратила в лодку и устроила на ней заплыв. Женщина вырастила тыкву на своем участке в деревне Игомель. Она решила превратить крупный овощ в нечто необычное и построила из него лодку, которую назвала Дуняшей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Начальник военной полиции погиб в схватке с мародерами в Курской области. Подозреваемые задержаны. Что известно?

    Раскрыты предпочтения россиян по общению в популярной соцсети

    Страна НАТО осудила удары США по Ирану

    Сбежавший вице-премьер Украины вернулся и объяснил это одной причиной

    Попрощавшийся в соцсетях советский режиссер ушел из жизни

    В зоне СВО займутся сбором трофейных дронов бионической рукой

    Джонни Депп назвал себя подопытным кроликом

    Многомиллионное имущество экс-замглавы Минобороны Иванова попросили конфисковать

    Доктор Мясников назвал три требующих немедленного обращения к врачу симптома

    Названа самая уязвимая в случае закрытия Ормузского пролива страна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости