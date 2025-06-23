Чеснок-богатырь вырастили в России

В России вырастили полукилограммовый чеснок

Жительница Приморско-Ахтарского округа Краснодарского края вырастила чеснок весом 485 граммов. Об этом сообщает «Кубань 24».

Обычный вес чеснока варьируется от 30 до 50 граммов. Как напоминает канал, самый большой чеснок в мире удалось вырастить Роберту Киркпатрик из Юрики в штате Калифорния, США в 1985 году.

Ранее сообщалось, что жительница Псковской области Юлия Богданова вырастила гигантскую тыкву, которую превратила в лодку и устроила на ней заплыв. Женщина вырастила тыкву на своем участке в деревне Игомель. Она решила превратить крупный овощ в нечто необычное и построила из него лодку, которую назвала Дуняшей.