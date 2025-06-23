Глава МИД Ирана назвал цель визита в Москву

Арагчи: Иран и Россия проводят консультации для противостояния общим угрозам

Иран и Россия проводят тесные консультации для противостояния общим угрозам. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи, передает ТАСС.

«У нас с Россией всегда были общие озабоченности, общие тревоги и общие противники», — отметил дипломат.

По словам Арагчи, именно такие консультации пройдут в ходе его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

22 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву для переговоров с президентом и другими высокопоставленными российскими чиновниками.