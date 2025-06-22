Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Москву

IRNA: Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву. Об этом в Telegram-канале сообщает агентство IRNA.

«Аббас Аракчи прибыл в Москву для переговоров с президентом и другими высокопоставленными официальными лицами РФ», — говорится в публикации.

Уточняется, что переговоры будут касаться ситуации на Ближнем Востоке и в мире после ударов Соединенных Штатов Америки и Израиля по Ирану.

Ранее стало известно, что Аракчи в ходе пресс-конференции в Стамбуле анонсировал визит в российскую столицу и встречу с главой РФ Владимиром Путиным после удара Военно-воздушных сил США по иранским ядерным объектам. Кроме того, он отметил, что в понедельник, 23 июня, проведет серьезные консультации с российским лидером.