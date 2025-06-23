Глава МИД Ирана поблагодарил Россию за осуждение действий Израиля и США

Глава МИД Аракчи: Иран благодарен России за осуждение действий Израиля и США

Иран благодарен России за осуждение действий Израиля и США. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Он также подчеркнул, что Россия находится на правильной стороне истории и международного права. По его словам, Тегеран благодарит российских друзей за то, что они решительно осудили агрессивные действия в отношении республики.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Исламской Республики Исмаил Багаи отметил, что Иран ожидает от России действий, основанных на двустороннем стратегическом партнерстве. Дипломат подчеркнул, что имеет особые ожидания как на многостороннем уровне, особенно в Совете Безопасности ООН, так и на региональном уровне.