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13:01, 23 июня 2025Мир

Глава МИД Ирана поблагодарил Россию за осуждение действий Израиля и США

Глава МИД Аракчи: Иран благодарен России за осуждение действий Израиля и США
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Аббас Аракчи

Аббас Аракчи. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Иран благодарен России за осуждение действий Израиля и США. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Он также подчеркнул, что Россия находится на правильной стороне истории и международного права. По его словам, Тегеран благодарит российских друзей за то, что они решительно осудили агрессивные действия в отношении республики.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Исламской Республики Исмаил Багаи отметил, что Иран ожидает от России действий, основанных на двустороннем стратегическом партнерстве. Дипломат подчеркнул, что имеет особые ожидания как на многостороннем уровне, особенно в Совете Безопасности ООН, так и на региональном уровне.

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