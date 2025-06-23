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10:59, 23 июня 2025Мир

Иран назвал ожидания от России

Багаи: Иран ожидает, что Россия будет играть роль, основанную на партнерстве
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Iran's Foreign Ministry / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Иран ожидает, что Россия будет играть роль, основанную на двустороннем стратегическом партнерстве. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Исламской Республики Исмаил Багаи, сообщает Reuters.

«Иран, в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией, имеет особые ожидания от этой страны; как на многостороннем уровне, особенно в Совете Безопасности ООН, так и на региональном уровне», — сказал дипломат.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву для встречи с президентом России и другими высокопоставленными официальными лицами. Переговоры будут касаться ситуации на Ближнем Востоке и в мире после ударов Соединенных Штатов Америки и Израиля по Ирану.

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