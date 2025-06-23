Иран назвал ожидания от России

Багаи: Иран ожидает, что Россия будет играть роль, основанную на партнерстве

Иран ожидает, что Россия будет играть роль, основанную на двустороннем стратегическом партнерстве. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Исламской Республики Исмаил Багаи, сообщает Reuters.

«Иран, в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией, имеет особые ожидания от этой страны; как на многостороннем уровне, особенно в Совете Безопасности ООН, так и на региональном уровне», — сказал дипломат.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву для встречи с президентом России и другими высокопоставленными официальными лицами. Переговоры будут касаться ситуации на Ближнем Востоке и в мире после ударов Соединенных Штатов Америки и Израиля по Ирану.