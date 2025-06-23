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15:09, 23 июня 2025Мир

Главный союзник США сделал предупреждение Ирану

Глава МИД Лэмми: Великобритания предостерегла Иран от катастрофических ошибок
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Великобритания предупредила Иран, что атаки на военные базы США и блокирование Ормузского пролива станут «катастрофическими ошибками». Об этом заявил глава британского МИД Дэвид Лэмми, передает «Би-би-си».

«Я ясно дал понять иранскому[министру [иностранных дел], что в данный момент атаки Тегерана на американские базы на Ближнем Востоке будет огромной, катастрофической ошибкой. В настоящее время в регионе находятся наши войска. Также блокировка Ормузского пролива будет большой ошибкой», — подчеркнул дипломат страны-союзника Вашингтона.

По словам Лэмми, он «оптимистично» настроен на урегулирование конфликта между сторонами, так как, по его мнению, верховный лидер Ирана Али Хаменеи «понимает и осознает» возможные последствия атак на объекты США в регионе.

Ранее агентство Mehr со ссылкой на источники сообщило, что американская военная база в Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась нападению. При этом в материале не уточняется, кто конкретно атаковал объект.

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