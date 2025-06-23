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13:30, 23 июня 2025Мир

Военную базу США в Сирии атаковали

Mehr: Военная база США в Сирии подверглась нападению
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Американская военная база в Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась нападению. Об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на источники.

При этом в материале не уточняется, кто конкретно обстрелял американскую базу. По данным источников, атака производится с применением минометного огня.

Отмечается, что после обстрела на главном входе американской базы были приняты строгие меры безопасности.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что Иран готовится нанести удары по военным базам США в Ираке и Сирии. Утверждается, что соответствующие признаки были зафиксированы американской разведкой. Для этой цели Тегеран намерен задействовать поддерживаемые им группировки.

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