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17:39, 23 июня 2025Силовые структуры

Готовивший теракт против главы Крыма заслушал приговор

Суд приговорил к 13 годам агента СБУ Боднаря за покушение на главу Крыма
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Суд приговорил к 13 годам лишения свободы Владимира Боднаря, виновного в покушении на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Южном окружном военном суде.

Как установил суд, Боднарь добровольно вступил в состав организованной группы и должен был найти соучастников преступления. В период с 24 февраля 2022 года по 8 мая 2023-го он находился на территории Запорожской области и по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) подыскал некую женщину, посвятив ее в ближайшие планы. В то же время он сам осуществлял слежку за главой Крыма и оборудовал тайник в своем автомобиле, чтобы перевезти бомбу для его подрыва в республику.

Боднаря задержали до совершения теракта. Суд признал его виновным в подготовке к теракту, а также в хранении, перевозке и ношении взрывных устройств.

Мужчина проведет назначенный срок в тюрьме и колонии строгого режима. Его обязали выплатить штраф в размере полумиллиона рублей.

Ранее тот же суд вынес приговор в отношении другой фигурантки дела — Оксаны Шевченко. Она получила десять лет колонии за покушение на главу Крыма.

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