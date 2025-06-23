Иностранец взламывал аккаунты россиян на «Госуслугах» и подселял к ним мигрантов

Иностранец поставил на учет 10 мигрантов, взламывая аккаунты на «Госуслугах»

В Стерлитамаке задержали гражданина Узбекистана по делу о постановке на учет более десяти мигрантов с помощью взлома аккаунтов «Госуслуг» россиян. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным источника, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Он отправлен под домашний арест.

Следствие считает, что мужчина брал деньги от соотечественников за помощь в постановке на учет. Для этого он взламывал «Госуслуги» и, пока владелец аккаунта и жилья ничего не подозревал, подселял к нему мигранта. Всего ему удалось легализовать более десяти иностранцев.

Мужчина попал в поле зрения правоохранителей, когда находился уже за пределами страны. Однако недавно он вернулся в Башкортостан, где почувствовал, что может быть задержан, и решил сбежать в Минск, но не успел. Задержанного доставили в Уфу.

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