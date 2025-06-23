Израиль атаковал иранский ядерный объект в Фордо

Clash Report: Израиль снова атаковал иранский ядерный объект в Фордо

Израиль снова атаковал иранский ядерный объект в Фордо. Об этом сообщает Clash Report.

Штаб по управлению кризисными ситуациями провинции Кум Ирана подтвердил атаку. «Несколько минут назад враг-агрессор снова атаковал ядерный объект в Фордо», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Иран успел вывезти оборудование и уран с завода в Фордо до ударов США. Как отмечает издание The New York Times, появляется все больше доказательств того, что иранцы, прислушавшись к неоднократным угрозам американского президента Дональда Трампа предпринять военные действия, вывезли 400 килограммов урана, обогащенного до чистоты 60 процентов.