Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:39, 23 июня 2025Мир

Иран успел вывести уран с завода в Фордо до ударов США

NYT: Иран успел вывести 400 килограммов уран с завода в Фордо до ударов США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vahid Salemi / AP

Иран успел вывести оборудование и уран с завода по обогащению урана в Фордо до ударов США. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«По словам двух израильских чиновников, знакомых с разведданными, есть также доказательства того, что Иран вывез оборудование и уран с объекта Фордо в последние дни», — говорится в материале.

Как отмечает издание, также появлялось все больше доказательств того, что иранцы, прислушавшись к неоднократным угрозам президента США Дональда Трампа предпринять военные действия, вывезли 400 килограммов урана, обогащенного до чистоты 60 процентов. Это чуть ниже 90 процентов, которые обычно используются в ядерном оружии.

Ранее стало известно, что США не знают, куда Иран переместил свои запасы урана после американских ударов. Уточняется, что завод Фордо получил серьезные повреждения в результате атаки, но не был полностью разрушен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Только у Трампа хватило смелости сделать это». США провернули трюк с бомбардировщиками при атаке на Иран. Детали операции

    В России захотели использовать беспилотники с новой целью

    Опасные существа заполонили отели на Кубе и напугали россиян

    Названа причина роста экспорта российского угля

    Иран успел вывести уран с завода в Фордо до ударов США

    В США предупредили об угрозе терроризма после ударов по Ирану

    Врач объяснила быстрое опьянение на жаре

    Алаудинов отреагировал на объявление себя в розыск СБУ

    80-летнего Юрия Антонова госпитализировали

    Раскрыты подробности судьбы запасов урана Ирана после ударов США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости