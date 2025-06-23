Иран успел вывести уран с завода в Фордо до ударов США

NYT: Иран успел вывести 400 килограммов уран с завода в Фордо до ударов США

Иран успел вывести оборудование и уран с завода по обогащению урана в Фордо до ударов США. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«По словам двух израильских чиновников, знакомых с разведданными, есть также доказательства того, что Иран вывез оборудование и уран с объекта Фордо в последние дни», — говорится в материале.

Как отмечает издание, также появлялось все больше доказательств того, что иранцы, прислушавшись к неоднократным угрозам президента США Дональда Трампа предпринять военные действия, вывезли 400 килограммов урана, обогащенного до чистоты 60 процентов. Это чуть ниже 90 процентов, которые обычно используются в ядерном оружии.

Ранее стало известно, что США не знают, куда Иран переместил свои запасы урана после американских ударов. Уточняется, что завод Фордо получил серьезные повреждения в результате атаки, но не был полностью разрушен.