Раскрыты подробности судьбы запасов урана Ирана после ударов США

NYT: США не знают, куда Иран переместил запасы урана после американских ударов

США не знают, куда Иран переместил свои запасы урана после американских ударов. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Реальное состояние [иранской ядерной] программы оказалось гораздо более туманным: высокопоставленные [американские] чиновники признали, что им не известна судьба иранских запасов урана, близкого к оружейному», — говорится в материале.

Отмечается, что первоначальный анализ израильских военных выявил, что завод по обогащению урана Фордо получил серьезные повреждения от удара, но не был полностью разрушен. При этом, по словам двух израильских чиновников, знакомых с разведданными, были также доказательства того, что Иран вывез оборудование и уран с объекта в последние дни.

Как уточняет издание, удары США по ядерной инфраструктуре Ирана могли отбросить ее развитие на 2-5 лет.

Ранее стало известно, что заявление президента США Дональда Трампа о двух неделях до возможного удара по Ирану было попыткой застать иранцев врасплох. На самом деле к моменту этого заявления Трамп уже приказал готовить удар, о чем знали лишь немногие в администрации.