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10:05, 23 июня 2025Мир

Заявление Трампа о двух неделях до возможного удара по Ирану объяснили

WP: Заявление Трампа об ударе по Ирану было попыткой застать иранцев врасплох
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа о двух неделях до возможного удара по Ирану было попыткой застать иранцев врасплох. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По данным источника, на самом деле к моменту этого заявления Трамп уже приказал готовить удар по Ирану, о чем знали немногие в администрации.

При том вице-президент Джей Ди Вэнс и некоторые другие американские чиновники в частном порядке «высказали осторожность в отношении дальнейших действий». Вэнс долгое время скептически относился к участию США в войнах и хотел «убедиться, что все колеса проверены» и что риски для американских войск сведены к минимуму. Однако в итоге он поддержал удары.

Тем не менее отмечается, что в заявлении Трампа «была и доля правды». По словам источника, американский лидер до последнего задавал военным вопрос, смогут ли они провести операцию хирургически точно, чтобы избежать более широкого вовлечения в войну. Также Трамп дал понять, что оставляет за собой до последнего право отменить план, даже после вылета авиации.

Ранее Трамп заявил об уничтожении всех ядерных объектов Ирана. Он отметил, что им был нанесен колоссальный ущерб.

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