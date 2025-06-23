Трамп заявил о колоссальном ущербе для всех ядерных объектов в Иране. Россия увидела в этом открывшийся ящик Пандоры

Трамп заявил об уничтожении всех ядерных объектов в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении всех ядерных объектов Ирана. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, этим объектам был нанесен колоссальный ущерб. Глава государства подчеркнул, что «уничтожение — это точный термин» в данной ситуации.

«Показанное белое сооружение глубоко врезано в скалу, даже его крыша находится значительно ниже уровня земли и полностью защищена от огня. Самый большой ущерб был нанесен гораздо ниже уровня земли. В яблочко!!!» — сказал Трамп.

В Тегеране же считают, что большинство центрифуг и подземных каскадных залов на объекте Фордо остались невредимыми после удара США. При этом отмечается, что окончательно ущерб будет подсчитан лишь после того, как иранские специалисты лично прибудут на объект.

США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана в ночь на воскресенье, 22 июня. Трамп уточнил, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо — «основной объект» операции. Участвовавшие в налете бомбардировщики B-2 ВВС США уже вернулись на базу в Миссури.

Россия предупредила об открытом Америкой ящике Пандоры

Американские удары по трем ядерным объектам Исламской Республики были неспровоцированными, что в очередной раз показало пренебрежение Вашингтона к позиции международного сообщества. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности организации.

Он отметил четкую подготовленность к атаке, прошедшей «в полном взаимодействии и координации с авиацией Израиля». Небензя также подчеркнул, что США показали готовность поставить на карту благополучие всего человечества ради интересов своего союзника.

Своими действиями США открыли ящик Пандоры, и никто не знает, к каким новым последствиям это может привести

Василий Небензя постпред РФ при ООН

По его словам, мир может оказаться на грани ядерной катастрофы в случае дальнейшей эскалации в Иране. Дипломат предупредил о риске начала широкомасштабной войны на Ближнем Востоке, последствия которой будут непредсказуемы для всей системы международной безопасности, если конфликт не будет остановлен.

В Иране предупредили о риске терактов для США

Стало известно, что Иран направил Трампу послание с угрозой активизировать «спящие террористические ячейки» на территории США в случае атаки. Об этом NBC News рассказали ряд американских чиновников. Как стало известно телеканалу, соответствующее предупреждение Тегеран направил за несколько дней до американских ударов по иранским ядерным объектам. Американский лидер получил его через посредника на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде на прошлой неделе.

Также выяснилось, что Иран готовится нанести удары по военным базам США в Ираке и Сирии, соответствующие признаки были якобы зафиксированы американской разведкой. Для этой цели Тегеран намерен задействовать поддерживаемые им группировки, однако пока никаких действий в отношении военных США не было предпринято. «Пока группировки сдерживаются, а иракские власти прилагают все усилия, чтобы отговорить ополченцев от действий», — указала The New York Times.