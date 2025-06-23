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01:08, 23 июня 2025Мир

Американские бомбардировщики вернулись на базу после атаки на Иран

Участвовавшие в атаках на объекты Ирана пилоты ВВС США вернулись в Миссури
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Joshua Hastings / Reuters

Участвовавшие в атаках на ядерные объекты Ирана бомбардировщики ВВС США вернулись на базу в Миссури. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Пилоты B-2 только что благополучно приземлились», — написал он. Американский лидер поблагодарил их за проделанную работу.

США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана в ночь на воскресенье, 22 июня. Дональд Трамп уточнил, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо — «основной объект» операции.

Ранее последствия американских ударов США по ядерному объекту в Иране заметили из космоса. На спутниковых снимках запечатлена воронка диаметром около 5,5 метра. Место для нанесения удара выбрано из-за расположения ключевого объекта — здесь, предположительно, находился главный зал с самым большим числом центрифуг для обогащения урана.

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