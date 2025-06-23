Последствия ударов США по ядерному объекту в Иране заметили из космоса

Спутниковые снимки Maxar запечатлели последствия ударов США в иранском Натанзе

Сброшенная «мегабомба» Военно-воздушных сил (ВВС) США образовала огромный кратер в подземном ядерном комплексе, расположенном в Натанзе. Соответствующими кадрами со спутника поделился Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На снимках видно, что над частью подземного комплекса образовалась дыра диаметром примерно 5,5 метра. По некоторым данным, здесь расположен главный зал, в котором было самое большое количество центрифуг для обогащения урана.

Ранее сообщалось, что повреждения ядерного объекта в Иране после удара США сняли из космоса. Американские бомбардировщики повредили входы в подземный ядерный объект, о чем писали зарубежные медиа.