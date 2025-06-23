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00:15, 23 июня 2025Мир

В ООН заявили об угрозе ядерной катастрофы

Небензя: Мир может оказаться на грани ядерной катастрофы из-за эскалации в Иране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Мир может оказаться на грани ядерной катастрофы в случае дальнейшей эскалации в Иране. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его слова приводит РИА Новости.

Дипломат также предупредил о риске начала широкомасштабного конфликта на Ближнем Востоке, последствия которого будут непредсказуемы для всей системы международной безопасности, если эскалация не будет остановлена.

Ранее Небензя отметил, что США своими действиями против Ирана открыли ящик Пандоры. Он также обвинил Вашингтон в полном безразличии к угрозе радиационного заражения и рискам для гражданского населения.

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