В России заявили о непредсказуемых последствиях ударов США по Ирану

Небензя заявил, что ударами по Ирану США открыли ящик Пандоры

Соединенные Штаты Америки своими действиями против Ирана открыли ящик Пандоры, и неясно, к каким последствиям это может привести. Об этом предупредил постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совбеза ООН, его слова приводит ТАСС.

«Своими действиями Соединенные Штаты открыли ящик Пандоры, и никто не знает, к каким новым последствиям это может привести», — заявил дипломат.

Ранее Небезня предупредил, что мир может оказаться на грани ядерной катастрофы в случае дальнейшей эскалации в Иране.

В ночь на воскресенье, 22 июня, США атаковали три ядерных объекта Ирана. Уточнялось, что они располагались в Фордо, Натанзе и Исфахане.