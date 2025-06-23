Катар осудил ракетную атаку Ирана по базам США

МИД: Катар осуждает атаку Ирана и считает ее нарушением суверенитета страны

Катар осуждает ракетную атаку Ирана по авиабазе Аль-Удейд и считает ее грубым нарушением суверенитета страны. Об этом говорится в заявлении МИД эмирата в соцсети X.

«Государство Катар решительно осуждает удар Ирана по авиабазе Аль-Удейд. Мы считаем это вопиющим нарушением суверенитета Катара, его воздушного пространства, международного права и Устава ООН», — заявили в дипведомстве.

В заявлении подчеркивается, что эмират оставляет за собой право на прямой ответ, «соразмерный характеру и масштабам этой наглой агрессии», в соответствии с нормами международного права. В то же время Катар призвал стороны конфликта прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Ранее стало известно, что Иран выпустил не менее шести ракет в направлении американских военных баз в Катаре в рамках операции «Благословение победы». Удар стал ответом на атаку США ядерной инфраструктуры Исламской Республики.