Командир спецназа «Ахмат» отреагировал на свое появление в списке СБУ

Алаудинов заявил, что может первым найти объявивших его в розыск сотрудников СБУ

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов отреагировал на новость об объявлении его в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом он заявил РИА Новости.

«Вопрос, кто из нас кого будет искать и кто до кого раньше доберется. Тот, кто оставил подпись под документом, уже может думать, каким образом ему надо самого себя спасать», — сказал он.

Алаудинов пообещал, что после завершения российской спецоперации на Украине начнутся суды над «умниками, которые думают, что каким-то своим розыском они могут нас напугать». «Мы так их "боимся", что даже нормально спать не можем», — поиронизировал он.

О том, что СБУ объявила Алаудинова в розыск, стало известно ранее 22 июня. Ему инкриминируют «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Суд выдал «разрешение на задержание» военачальника.