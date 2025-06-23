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03:06, 23 июня 2025Бывший СССР

Украина объявила в розыск командира спецназа «Ахмат»

СБУ объявила в розыск командира спецназа «Ахмат» Алаудинова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск командира спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. Об этом сообщает РИА Новости.

Ему инкриминируют «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Суд выдал «разрешение на задержание» военачальника.

Ранее в группе Аида спецназа «Ахмат» подсчитали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потратили вооружений на четыре миллиона долларов в попытках уничтожить это подразделение. По бойцам, среди прочего, запускались управляемые авиабомбы JDAM, высокоточные управляемые артиллерийские снаряды Excalibur и ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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