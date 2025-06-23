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19:02, 23 июня 2025Экономика

Лариса Долина рассказала об одном из любимых городов

Лариса Долина назвала Санкт-Петербург одним из любимых городов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Мария Лукина / Коммерсантъ

Певица Лариса Долина назвала Санкт-Петербург одним из самых любимых городов. Свое отношение к Северной столице артистка раскрыла в новом интервью, которое опубликовала на своем канале на платформе «Дзен».

По словам Долиной, в Петербурге ее встречают чуткие, образованные, понимающие, добрые и внимательные зрители. При этом певица посетовала, что чаще всего приезжает в город именно по работе и не успевает посетить многие интересные места или прогуляться по улицам. Однако Петербургом наслаждаются члены ее семьи.

«Я иногда беру с собой дочку и внучку. И в то время, пока я репетирую или выхожу на сцену, они ходят по музеям, гуляют по городу. Они тоже очень любят Петербург», — поделилась Долина.

Ранее певица Лика Стар назвала Москву самым прекрасным городом Земли.

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