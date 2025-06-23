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09:34, 23 июня 2025Мир

МИД России пригрозил НАТО в ответ на наращивание ПРО

Грушко: Россия готова к упреждающим мерам в ответ на наращивание ПРО в НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия готова к упреждающим мерам в ответ на угрожающие ее безопасности действия НАТО, которые в том числе касаются планов по наращиванию интегрированной системы противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО/ПВО). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, сообщает РИА Новости.

Замглавы МИД напомнил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявлял о необходимости нарастить возможности ПВО/ПРО на 400 процентов, чтобы якобы защититься от российской угрозы. Дипломат отметил, что Москве, вероятно, стоит воспринимать это как признание мощи вооруженных сил.

«Наша реакция будет зависеть от возникающих угроз. Еще раз отмечу: в ответ на любые враждебные действия в отношении России мы будем принимать все необходимые контрмеры, в том числе упреждающие», — сказал спикер.

Ранее Грушко раскрыл ожидания России от саммита НАТО в Гааге. По его словам, по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине не будет сказано ничего нового.

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