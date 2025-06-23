МИД России раскрыл ожидания от саммита НАТО в Гааге

Грушко: В Москве не ожидают услышать ничего нового по Украине на саммите НАТО

В Москве не ожидают услышать ничего нового по теме Украины на саммите Североатлантического альянса в Гааге. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, сообщает РИА Новости.

«По [мирному урегулированию конфликта на] Украине, скорее всего, услышим все ту же риторику», — сказал он.

Отмечается, что саммит НАТО запланирован на 24-25 июня. Мероприятие состоится в Гааге.

Ранее политолог Александр Асафов объяснил причину отказа от заседания НАТО по Украине. По его мнению, для этого есть несколько оснований, но самое главное — это отношение президента США Дональлда Трампа к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и его позицию.