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18:52, 21 июня 2025МирЭксклюзив

Причину отказа от заседания НАТО по Украине объяснили

Политолог Асафов: Саммит по Украине отменили из-за реакции Трампа на Зеленского
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Для отмены заседания по Украине есть несколько оснований, и самое главное — это реакция американского президента на украинского лидера Владимира Зеленского и его позицию, которая расходится с позицией Дональда Трампа, рассказал политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что на грядущем саммите НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня, не будет заседания по Украине. В статье издания Politico сказано, что на решение о сокращении повестки саммита повлияло то, как Трамп покинул саммит G7.

Политолог объяснил, что в понимании Зеленского американцы должны предоставлять еще больше денег и поддержки. В то же самое время в позиции Трампа Украина должна договариваться с Россией, а не обсуждать деньги, указал эксперт.

«Были публикации о том, что организаторы саммита НАТО разрабатывают альтернативные маршруты, чтобы Трамп не столкнулся с Зеленским. Они понимают, что если повестка на фоне попытки вести совместную политику по ирано-израильскому кризису будет снова повторять те нарративы в сторону Трампа, то он, мягко говоря, будет недоволен. А впереди еще много совместных решений», — указал Асафов.

В Европе опасаются, что президент США может вернуться к обсуждению либо серьезного повышения финансового участия в НАТО европейцев, либо вовсе о выходе Соединенных Штатов из альянса, добавил эксперт. Чтобы прийти все-таки к содержательной повестке и не вывести Трампа за конструктив, организаторы принимают довольно неприятные для киевского режима решения, дополнил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что пока не принял окончательного решения о поездке на саммит НАТО в Гааге 24-25 июня. При этом он добавил, что хотел бы провести ряд встреч с представителями европейских стран, в частности, с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом и Трампом.

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