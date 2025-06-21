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16:53, 21 июня 2025Бывший СССР

Раскрыта причина отказа грядущего саммита НАТО от заседания по Украине

В Гааге на грядущем саммите НАТО не будет заседания по Украине
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

На грядущем саммите НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня, не будет заседания по Украине. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, организаторы приняли такое решение в связи с тем, что до сих пор нет ясности, приедет ли на саммит президент Украины Владимир Зеленский. В статье сказано, что на решение о сокращении повестки саммита повлияло то, как президент США Дональд Трамп покинул саммит G7. Организаторы мероприятия заявили, что не заинтересованы в усилении внимания к войне, которую американский лидер не смог разрешить. Кроме того, в статье отмечается, что сокращенный график позволит провести только приветственный ужин в замке голландской королевской семьи и одно заседание Североатлантического совета.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не принял окончательного решения о поездке на саммит НАТО, который пройдет в Гааге 24-25 июня.

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