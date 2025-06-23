Министр обороны Германии вызвал раздражение у членов НАТО

FT: Министр обороны Германии Писториус вызвал раздражение у членов НАТО

Требование министра обороны Германии Бориса Писториуса к США прояснить сроки вывода американских войск из Европы вызвало раздражение у других членов НАТО. Об этом со ссылкой на три дипломатических источника сообщает газета The Financial Times (FT).

«Изо всех сил взаимодействуйте с американцами, чтобы держать их как можно ближе, и в то же время как можно быстрее готовьтесь к тому, что они уйдут», — заявил один из собеседников издания.

По словам источников, чем дольше США будут принимать решение по выводу войск, тем будет больше времени у европейцев перевооружиться.

Ранее бывший депутат Европарламента Фабио Де Маси призвал Германию и Италию призвали забрать золотые запасы на 245 миллиардов долларов из США.