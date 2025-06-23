Две европейские страны призвали забрать свое золото из США

FT: Германию и Италию призвали забрать золотые запасы на $245 млрд из США

Германию и Италию призвали забрать золотые запасы на 245 миллиардов долларов из США. Поступить так двум европейским странам предложил бывший депутат Европарламента Фабио Де Маси, его слова приводит Financial Times (FT).

По данным Всемирного совета по золоту, Германия и Италия занимают второе и третье места в мире по величине национальных золотых резервов после США с запасами в 3352 тонны и 2452 тонны соответственно. Страны хранят в Федеральной резервной системе (ФРС) более трети своих слитков.

Призывы забрать слитки звучат на фоне неоднократных нападок президента Дональда Трампа на ФРС и усиления геополитической нестабильности. По словам Де Маси, есть «веские аргументы» в пользу возвращения золота в Европу. Бывший депутат-консерватор от Христианско-социального союза в Баварии Петер Гаувайлер отметил, что Бундесбанк «не должен идти на компромиссы», когда дело касается сохранности золотых резервов страны.

«Нам нужно ответить на вопрос, стало ли хранение золота за границей более безопасным и стабильным за последнее десятилетие или нет», — пояснил он.

Европейская ассоциация налогоплательщиков (Taxpayers Association of Europe, TAE) также требует от министерства финансов и центральные банки Германии и Италии пересмотреть свою зависимость от ФРС.

«Мы очень обеспокоены тем, что Трамп подрывает независимость Федеральной резервной системы. Мы рекомендуем вернуть золото на родину, чтобы европейские центральные банки имели неограниченный контроль над ним в любой момент времени», — добавил президент организации Майкл Йегер.

По мнению эксперта по драгоценным металлам Питера Берингера, главный аргумент в пользу возвращения золота на родину не связан с нынешней администрацией США. «Золото — это актив последней инстанции для центральных банков, и, следовательно, его необходимо хранить без каких-либо рисков для третьих сторон. В периоды серьезных потрясений важен не только юридический контроль, но и физический контроль над золотом», — пояснил он.

Трамп за время свое президентства неоднократно критиковал и оскорблял главу ФРС Джерома Пауэлла. По мнению главы государства, «глупый» шеф вероятнее всего, не пойдет на снижение ставки, а ее надо понизить как минимум на два процентных пункта. В начале июня он назвал того «невозможным» и «слишком поздно Пауэллом».

Сам Пауэлл также жестко критиковал политику Трампа и предупреждал, что его тарифы спровоцируют рост цен на фоне замедления экономики и ослабления рынка труда в США.