Минобороны Катара заявило об отражении атаки Ирана

Министерство обороны Катара заявило об успешном отражении ракетной атаки Ирана

Министерство обороны Катара заявило об успешном отражении ракетной атаки Ирана по военным объектам США на территории страны. Сообщение ведомства опубликовано в соцсети X.

«Министерство обороны сообщает, что системы ПВО Катара успешно отразили ракетную атаку по авиабазе Аль-Удейд. (...) В результате инцидента погибших и раненых нет», — сказано в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что воздушное пространство и территория эмирата находятся в безопасности, а Вооруженные силы Катара готовы противостоять любой угрозе.