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20:19, 23 июня 2025Мир

Минобороны Катара заявило об отражении атаки Ирана

Министерство обороны Катара заявило об успешном отражении ракетной атаки Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Министерство обороны Катара заявило об успешном отражении ракетной атаки Ирана по военным объектам США на территории страны. Сообщение ведомства опубликовано в соцсети X.

«Министерство обороны сообщает, что системы ПВО Катара успешно отразили ракетную атаку по авиабазе Аль-Удейд. (...) В результате инцидента погибших и раненых нет», — сказано в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что воздушное пространство и территория эмирата находятся в безопасности, а Вооруженные силы Катара готовы противостоять любой угрозе.

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