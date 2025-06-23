Многомиллионное имущество экс-замглавы Минобороны Иванова попросили конфисковать

Гособвинение попросило конфисковать имущество экс-замглавы Минобороны Иванова

Гособвинение попросило конфисковать все активы и недвижимость бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиненного в растрате 216 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, имущество Иванова может быть обращено в доход государства. Дело рассматривается в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил для экс-замминистра 14,5 года колонии. Ему вменяют особо крупную растрату и вывод более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Также экс-замминистра обороны России обвиняют в получении двух взяток — 1,185 миллиарда рублей и более 152 миллионов рублей.

21 мая 2024 года суд арестовал два люксовых автомобиля и мотоцикл, которые принадлежали Иванову. Также стало известно, что за время своей карьеры он приобрел вместе с женой жилой дом площадью более 1500 квадратных метров, а также регулярно покупали машины.

Тимур Иванов занимал должность замминистра обороны с 2016 по 2024 год. Он был задержан 23 апреля 2024 года.