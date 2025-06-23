Москвичам спрогнозировали новую волну похолодания

Синоптик Позднякова: С 26 июня в Москву придет новая волна холодов

На столицу надвигается очередная волна похолодания. Об этом в беседе с телеканалом «Москва 24» предупредила главный специалист городского «Метеобюро» Татьяна Позднякова.

Во вторник и среду, 24-25 июня, воздух в Москве прогреется до плюс 20-22 градусов. Однако дальнейшего потепления не предвидится — температура вновь пойдет вниз. С 26-го числа столбики термометров опустятся ниже отметки 20 градусов тепла. «До 28 июня включительно летнего тепла ждать не стоит», — полагает синоптик. Вплоть до конца месяца погоду в мегаполисе будет определять северный циклон.

Такие волны похолодания ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает событием аномальным. Прошедшее 22 июня стало для столицы самым холодным за последние 42 года метеонаблюдений. Тем не менее погодная обстановка по итогам месяца, вероятно, не сильно отклонится от нормы: благодаря жаркому началу июня среднемесячная температура может остаться в пределах климатической нормы.

По прогнозам Тишковца, потепление вернется в Москву лишь в июле. В начале месяца тепло еще будет скромным, столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов. Но к 3 июля температура придет в норму: воздух прогреется до плюс 23 градусов, ночью показатель составит плюс 13 градусов. Жарким месяц не выдастся, если температура и превысит норму, то всего на полградуса-градус, обещает метеоролог.

Как отмечает член Русского географического общества Виталий Стальнов, первая декада июля обойдется без дождей. Однако позднее на Москву обрушатся сильные грозы. Количество осадков составит 40-60 миллиметров, что немного ниже климатической нормы.

После череды дождей и гроз 30-градусная жара прогнозируется на юге России. Солнечная погода установится во вторую половину недели, с 26 июня, на Кубани и побережье Кавказа.