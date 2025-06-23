Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:58, 23 июня 2025Экономика

Шансы на потепление в июле в Москве оценили

Синоптик Позднякова: В начале июля москвичам не стоит ждать потепления
Виктория Клабукова

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Потепления в начале июля москвичам ждать не стоит. Такой прогноз изданию NEWS.ru огласила главный специалист столичного «Метеобюро» Татьяна Позднякова.

В ближайшую неделю погода в Москве будет определяться циклоном: в мегаполисе будут ежедневно идти дожди, небо останется облачным. Ночные температуры будут держаться в пределах 8-13 градусов тепла. Днем в начале недели воздух прогреется до плюс 20-22 градусов, по области — плюс 17-22 градусов. Однако к концу недели столбики термометров вновь опустятся. Так, в пятницу и субботу, 27-28 июня, дневная температура составит плюс 16-21 градус.

Потепления хотя бы до плюс 25 градусов в ближайшее время не предвидится, резюмировала синоптик. Существенных изменений в погоде наблюдаться, по ее словам, не будет. «Даже в первых числах июля значительного роста температуры не предполагается», — заключила Позднякова.

Предстоящей ночью, 24 июня, воздух в московском регионе остынет до плюс пяти градусов. Днем, однако, температура поднимется до плюс 23 градусов. Прогнозируется дождь, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке. Над столицей Катара сбивают ракеты

    Иран уведомил США о своих атаках за несколько часов

    Москвичи оценили идею запретить аренду электросамокатов

    Умер самый известный биатлонный болельщик

    Пентагон подтвердил атаку Ираном базы США в Катаре

    Только появившихся на свет новорожденных тигрят показали на видео в России

    Олег Майами спас тонущую женщину

    В Иране сообщили о разговоре с министром обороны России

    Задумчивый медведь прогулялся по пляжу на Сахалине рядом с отдыхающими

    Часть загранпаспортов россиян перестают принимать в некоторых странах. Где возникнут проблемы и куда все-таки можно попасть?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости