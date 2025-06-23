Шансы на потепление в июле в Москве оценили

Синоптик Позднякова: В начале июля москвичам не стоит ждать потепления

Потепления в начале июля москвичам ждать не стоит. Такой прогноз изданию NEWS.ru огласила главный специалист столичного «Метеобюро» Татьяна Позднякова.

В ближайшую неделю погода в Москве будет определяться циклоном: в мегаполисе будут ежедневно идти дожди, небо останется облачным. Ночные температуры будут держаться в пределах 8-13 градусов тепла. Днем в начале недели воздух прогреется до плюс 20-22 градусов, по области — плюс 17-22 градусов. Однако к концу недели столбики термометров вновь опустятся. Так, в пятницу и субботу, 27-28 июня, дневная температура составит плюс 16-21 градус.

Потепления хотя бы до плюс 25 градусов в ближайшее время не предвидится, резюмировала синоптик. Существенных изменений в погоде наблюдаться, по ее словам, не будет. «Даже в первых числах июля значительного роста температуры не предполагается», — заключила Позднякова.

Предстоящей ночью, 24 июня, воздух в московском регионе остынет до плюс пяти градусов. Днем, однако, температура поднимется до плюс 23 градусов. Прогнозируется дождь, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.