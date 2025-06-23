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19:33, 23 июня 2025Из жизни

Мужчина отправился за грибами и попал в больницу с ожогами II степени

Грибник дотронулся до дерева в Псковской области и получил удар током
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Aliaksandra Post / Shutterstock / Fotodom

Грибник в Псковской области получил удар током в момент, когда дотронулся до дерева. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

После частых дождей в лесах Подмосковья и Черноземья местные жители собирают по две корзины за раз — обычно такой урожай бывает в начале осени. В надежде на улов 39-летний житель деревни Волчьи Ямы также отправился за грибами. Мужчина набрел на грибную поляну и так увлекся, что не заметил рядом линию ЛЭП. Он задел дерево, стоявшее под проводом, и его ударило током.

В результате инцидента грибник получил ожоги правой кисти и левой стопы II степени. Его госпитализировали, сейчас медики оказывают ему помощь.

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