Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:53, 23 июня 2025Бывший СССР

На Украине допустили создание ядерного оружия совместно с Европой

BBC: Украина может заняться созданием ядерного оружия совместно с Европой
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Горбулин

Владимир Горбулин. Фото: NEWS UTR / Wikimedia

Украина может заняться созданием собственного ядерного оружия совместно со странами Западной Европы. Об этом заявил украинский политик и ученый, эксперт в области внешней политики и ракетостроения Владимир Горбулин, передает Русская служба «Би-би-си» (BBC).

«Нужно искать союзнические мосты для того, чтобы Украина занялась своим [ядерным вооружением]. С учетом той научной школы, которая существует в Украине, и того, что в Украине хватает не только научной базы. Поэтому я думаю, что, объединившись с какой-то европейской страной, мы можем попытаться пойти на такой шаг», — сказал он.

По мнению ученого, Киеву необходимо объединиться с западноевропейскими странами, которые «ощущают угрозу со стороны Российской Федерации». Так, по его словам, власти Франции признают, что их собственного ядерного арсенала будет недостаточно для противостояния с Россией. Кроме того, Горбулин напомнил слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Польша также хотела бы разместить ядерное оружие на своей территории.

В марте глава правительства Польши заявил, что Варшава должна стремиться получить доступ к ядерному оружию. Для этого он предлагал воспользоваться инициативой президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном зонтике Европейского союза (ЕС).

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о письме Путину от верховного лидера Ирана

    Пилот ВСУ снял на видео безуспешную попытку сбить «Герань-2»

    В Кремле отреагировали на удары США по Ирану

    Две женщины из Запорожской области шпионили за российскими военными

    Россиянка нашла мужа со штырем в голове в подъезде дома

    Туристы занялись оральным сексом перед церковью в Европе и попали на видео

    Минобороны России впервые сообщило о боях с особой бригадой нацполиции Украины

    Германия запросила у Пентагона план вывода войск США из Европы

    В США заявили о возможности Трампа отключить Европу от интернета

    Жителей Киева призвали покинуть столицу Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости