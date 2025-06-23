На Украине допустили создание ядерного оружия совместно с Европой

BBC: Украина может заняться созданием ядерного оружия совместно с Европой

Украина может заняться созданием собственного ядерного оружия совместно со странами Западной Европы. Об этом заявил украинский политик и ученый, эксперт в области внешней политики и ракетостроения Владимир Горбулин, передает Русская служба «Би-би-си» (BBC).

«Нужно искать союзнические мосты для того, чтобы Украина занялась своим [ядерным вооружением]. С учетом той научной школы, которая существует в Украине, и того, что в Украине хватает не только научной базы. Поэтому я думаю, что, объединившись с какой-то европейской страной, мы можем попытаться пойти на такой шаг», — сказал он.

По мнению ученого, Киеву необходимо объединиться с западноевропейскими странами, которые «ощущают угрозу со стороны Российской Федерации». Так, по его словам, власти Франции признают, что их собственного ядерного арсенала будет недостаточно для противостояния с Россией. Кроме того, Горбулин напомнил слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Польша также хотела бы разместить ядерное оружие на своей территории.

В марте глава правительства Польши заявил, что Варшава должна стремиться получить доступ к ядерному оружию. Для этого он предлагал воспользоваться инициативой президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном зонтике Европейского союза (ЕС).