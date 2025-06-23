ВС России продвинулись на нескольких направлениях в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на нескольких направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). Успехи Российской армии признал украинский аналитический проект Deep State, их данные приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В частности, ВС России продвинулись в районе Клещеевки, Дачного и Дзержинска (украинское название — Торецк) на константиновском направлении, а также возле Федоровки и Шевченко на западе ДНР в направлении Днепропетровской области.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России продвинулись в районе шести населенных пунктов Сумской области. В министерстве уточнили, что при ведении боев было нанесено поражение четырем механизированным, трем десантно-штурмовым бригадам и трем штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ).