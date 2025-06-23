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02:01, 23 июня 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли план Зеленского по сокрытию провалов ВСУ

Соскин: Зеленский будет усиливать мобилизацию для сокрытия провалов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намерен продолжать усиление мобилизации с целью сокрытия неудач украинских войск на поле боя. Об этом рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что украинский лидер выступает за продолжение мобилизации и недавно назначил нового командующего сухопутными войсками. «Если продолжить его рассуждения, выходит, что главная цель любого украинца сегодня — отправиться на убой в эту мясорубку под видом выполнения патриотического долга», — указал Соскин.

Он добавил, что украинские власти стремятся переложить ответственность за военное поражение на народ, который не хочет идти на бессмысленные жертвы.

Ранее Зеленский заявил, что Киев может мобилизовать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) около 27 тысяч человек в месяц. Он подчеркнул, что мобилизация является проблемой любого вооруженного конфликта.

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