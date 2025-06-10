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15:12, 10 июня 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл возможности мобилизации в ВСУ

Зеленский: Украина может мобилизовать в ВСУ 27 тысяч человек в месяц
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев имеет возможность мобилизовать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) около 27 тысяч человек в месяц. Об этом он заявил в интервью венгерскому изданию Valasz online.

По его словам, мобилизация является проблемой любого вооруженного конфликта.

«Украина не является исключением, потому что мы хотим, чтобы война закончилась. Люди устали. Мы можем мобилизовать 27 тысяч человек в месяц», — заявил Зеленский.

Украинский лидер также напомнил, что в стране нет мобилизации молодых людей до 24 лет. Им вместо этого предлагают контракт, напомнил президент Украины.

Ранее Зеленский заявил, что страны Запада не готовы усилить санкции против России. Кроме того, они требуют от Украины начать мобилизацию 18-летних, напомнил президент страны.

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