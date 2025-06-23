Назван способ сделать ипотеку доступнее для россиян

Аудитор Трунова: Работа с себестоимостью строительства сделает ипотеку доступнее

Работа с себестоимостью строительства может сделать ипотеку более доступной для россиян. Об этом заявила аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова, пишет РИА Новости.

Показатель доступности жилья на первичном рынке установлен в нацпроекте «Инфраструктура для жизни», напомнила аудитор. «Но главное, чтобы было не формальное его исполнение, а действительно была работа с себестоимостью строительства и стабилизацией стоимости для потребителя», — пояснила Трунова, отвечая на вопрос о мерах, которые могли бы сделать приобретение жилья в ипотеку более доступным для граждан.

Ранее управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов предупредил, что до конца года вторичное жилье в России может подорожать на 3-5 процентов.

По словам риелтора, ключевая ставка в ближайшее время останется на заградительном уровне, но само изменение вектора Центробанка повлияет на поведение потенциальных покупателей жилья — они будут охотнее брать кредиты, надеясь на скорое рефинансирование.