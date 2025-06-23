Названо число приехавших в Россию квалифицированных специалистов

На промпредприятия РФ за год привлекли 47 тысяч квалифицированных специалистов

Промышленные предприятия России в 2024 году привлекли 47 тысяч квалифицированных иностранных специалистов, что на 16 процентов больше изначальной правительственной квоты в 40,5 тысячи человек. Их число со ссылкой на данные Министерства труда и социальной защиты назвали «Ведомости».

Как следует из публикации, преимущественно через механизм квотирования проходят кадры из таких визовых стран, как Китай, Турция, Индия и Сербия. При этом квота не подразумевает автоматического разрешения на въезд иностранца: специалист делает рабочую визу и разрешение на работу, а перед его трудоустройством работодатель оформляет в МВД разрешение на привлечение зарубежного сотрудника.

Заявки на увеличение квоты по причине отсутствия необходимых специалистов на рынке или, например, необходимости наладки оборудования для крупного инвестпроекта рассматривают региональные межведомственные комиссии, объяснили в Минтруде.

«В последние годы реализация новых проектов в сфере горной добычи идет с привлечением значительного количества иностранных работников в трудодефицитных районах, особенно на Дальнем Востоке», — рассказал изданию директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский. По его словам, наибольший дефицит кадров сохраняется в строительстве, где сказывается сокращение количества мигрантов из безвизовых стран.

Как ранее рассказала «Ленте.ру» сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Юлия Флоринская, численность трудовых мигрантов, приезжающих в РФ, сократилась за десять лет вдвое. Эксперт уточнила, что более 60 процентов трудовых мигрантов сосредоточены в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях.