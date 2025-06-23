Раскрыты реальные масштабы трудовой миграции в Россию

Демограф Флоринская: Трудовых мигрантов в России вдвое меньше, чем 10 лет назад

Трудовая миграция в России находится на минимальном уровне — численность приезжих, которые прибыли в страну на заработки, в два раза меньше, чем была десять лет назад. Об этом «Ленте.ру» рассказала сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС, демограф Юлия Флоринская.

Если в 2013-2014 годах в стране работали около шести-семи миллионов приезжих, то сейчас, согласно последним данным МВД, их численность составляет около трех-трех с половиной миллионов человек, сказала Флоринская, добавив, что более 60 процентов трудовых мигрантов сосредоточены в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях.

По оценке специалиста, 85 процентов приезжающих в Россию трудовых мигрантов — граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргыстана. При этом раньше доля граждан этих стран в общей картине трудовой миграции составляла менее 20 процентов, добавила она.

Флоринская спрогнозировала, что миграция из Средней Азии в Россию в ближайшие годы сохранится на прежнем уровне — в случае, если экономическая ситуация не станет хуже, чем сейчас, а курс доллара к рублю не изменится кардинально.

По ее мнению, спад числа мигрантов в России происходил постепенно с колебаниями и периодами стагнации, а последние два-три года наблюдался застой их численности на одном уровне. Проблема трудовой миграции в России отчасти искусственно созданная, считает Флоринская.

С одной стороны, теракт в «Крокусе» повлиял на ситуацию. Люди боятся, и их опасения понятны: мигранты стали исполнителями преступления. С другой — тема мигрантов сильно раскручивается в СМИ и среди законодателей. Ей уделяется слишком много внимания. Население реагирует на слова, которые звучат отовсюду. Люди в принципе не очень любят чужих — так было всегда во всех странах Юлия Флоринская демограф

По последним данным МВД, в 2024 году в Россию прибыли свыше шести миллионов мигрантов, из которых половина приехала в страну с целью трудоустройства. Показатели миграции, по информации министерства, вернулись к допандемийным значениям.

С 2024 года Госдума приняла 16 законов, которые направлены на борьбу с нелегальной миграцией. Среди них — полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов на знание русского языка, а также ужесточение ответственности за организацию незаконной миграции и пособничество в этом.