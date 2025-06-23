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19:23, 23 июня 2025Россия

Неопознанный беспилотник попытался атаковать Москву

Мэр Москвы Собянин: Силами ПВО сбит летевший к столице беспилотник
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотник попытался атаковать Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram.

Глава города не уточнил ни принадлежности дрона, ни места его перехвата.

Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны, отметил Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Сведений о возможных последствиях на земле нет.

По данным издания Baza, серия взрывов прогремела в районе подмосковного Домодедово. По словам местных жителей, речь идет об отражении налета беспилотников.

Ранее 23 июня украинские войска атаковали Белгородскую область – один из приграничных регионов. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате ударов пострадали два человека.

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