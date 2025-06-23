Вступившая в отряд самообороны россиянка получила ранение при обстреле ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: Два человека пострадали при новых ударах ВСУ

Два человека пострадали при новых ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому приграничью. Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, одной из получивших ранения была мирная жительница, другая — вступившая в отряд самообороны россиянка. Гладков рассказал, что в первом случае удар был нанесен FPV-дроном, вторая россиянка пострадала при артиллерийском обстреле села Мокрая Орловка.

«Женщину с минно-взрывной травмой и баротравмой доставили в Грайворонскую ЦРБ. Для продолжения дальнейшего лечения она будет переведена в городскую больницу №2 Белгорода», — написал Гладков.

22 мая президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания санитарной зоны вдоль границ страны. Позже он допустил взятие российскими войсками под контроль города Сумы.