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18:12, 23 июня 2025Россия

Вступившая в отряд самообороны россиянка получила ранение при обстреле ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: Два человека пострадали при новых ударах ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Два человека пострадали при новых ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому приграничью. Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, одной из получивших ранения была мирная жительница, другая — вступившая в отряд самообороны россиянка. Гладков рассказал, что в первом случае удар был нанесен FPV-дроном, вторая россиянка пострадала при артиллерийском обстреле села Мокрая Орловка.

«Женщину с минно-взрывной травмой и баротравмой доставили в Грайворонскую ЦРБ. Для продолжения дальнейшего лечения она будет переведена в городскую больницу №2 Белгорода», — написал Гладков.

22 мая президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания санитарной зоны вдоль границ страны. Позже он допустил взятие российскими войсками под контроль города Сумы.

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