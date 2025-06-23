Очевидица рассказала о состоянии директора «Тайгана» после нападения львов

Очевидица рассказала о состоянии директора «Тайгана» после инцидента со львами

Очевидица нападения на директора парка «Тайган» Олега Зубкова Елена Романова рассказала о его состоянии после инцидента. Об этом она сообщила «Известиям».

По ее словам, сам момент нападения она не застала, однако она видела момент погружения Зубкова в машину скорой помощи. Она подчеркнула, что директор находился в очень тяжелом состоянии.

«Он в этот момент как раз кормил внизу львов, и лев напал на него. Мы видели только, как его везли в этой машине. Голова, лицо, тело, руки были все в крови. На нем не было живого места», — заявила она.

Ранее Следственный комитет Крыма и Севастополя опубликовал ролик с места нападения львов на директора «Тайгана». Как уточнили в ведомстве, следователи уже провели первоначальный осмотр места происшествия.