Олег Майами спас тонущую женщину

Певец Олег Майами заявил, что спас тонущую женщину во время отдыха на Пхукете

Певец Олег Майами рассказал, как спас жизнь женщине на отдыхе. Такой историей артист поделился с подписчиками своего аккаунта в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Майами заявил, что помог утопающей женщине во время своего отпуска на тайском Пхукете. «Я спас женщину, еле вытащил, потому что она была такая, чуть тяжеленькая. Включил бесстрашие. Совершенно не считаю себя каким-то героем, но я реально спас человека» — сообщил певец.

Также Олег вспомнил, что «предъявил» друзьям туристки за то, что они просто стояли и «тыкали пальцами», пока он спасал ее.

Ранее стало известно, что певец Олег Майами устроил дебош в клубе Москвы и попал на видео. Певца обвинили в хамском поведении и оскорблении музыкантов.