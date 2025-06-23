Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
21:11, 23 июня 2025Культура

Олег Майами спас тонущую женщину

Певец Олег Майами заявил, что спас тонущую женщину во время отдыха на Пхукете
Андрей Шеньшаков

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Певец Олег Майами рассказал, как спас жизнь женщине на отдыхе. Такой историей артист поделился с подписчиками своего аккаунта в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Майами заявил, что помог утопающей женщине во время своего отпуска на тайском Пхукете. «Я спас женщину, еле вытащил, потому что она была такая, чуть тяжеленькая. Включил бесстрашие. Совершенно не считаю себя каким-то героем, но я реально спас человека» — сообщил певец.

Также Олег вспомнил, что «предъявил» друзьям туристки за то, что они просто стояли и «тыкали пальцами», пока он спасал ее.

Ранее стало известно, что певец Олег Майами устроил дебош в клубе Москвы и попал на видео. Певца обвинили в хамском поведении и оскорблении музыкантов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке. Над столицей Катара сбивают ракеты

    Иран уведомил США о своих атаках за несколько часов

    Москвичи оценили идею запретить аренду электросамокатов

    Умер самый известный биатлонный болельщик

    Пентагон подтвердил атаку Ираном базы США в Катаре

    Только появившихся на свет новорожденных тигрят показали на видео в России

    Олег Майами спас тонущую женщину

    В Иране сообщили о разговоре с министром обороны России

    Задумчивый медведь прогулялся по пляжу на Сахалине рядом с отдыхающими

    Часть загранпаспортов россиян перестают принимать в некоторых странах. Где возникнут проблемы и куда все-таки можно попасть?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости