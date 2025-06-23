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13:34, 23 июня 2025Моя страна

Олень решил искупаться во время жары и попал на видео

Олень решил искупаться и попал на видео в заповеднике в Приморском крае
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Пятнистый олень решил искупаться во время жары и попал на видео в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. Ролик публикует дирекция природоохранной организации в Telegram-канале.

На кадрах видно, как животное спокойно отдыхает среди зарослей у берега озера. Отмечается, что главная цель такого «заплыва» — найти питательные водоросли на дне водоема.

«Также погружения помогают копытным охладиться в жаркие деньки», — добавили авторы публикации.

Ранее пятнистого оленя сняли во время прогулки по живописным просторам заповедника в Приморье. На камеру попал момент, когда парнокопытное шло по возвышенности на фоне сопок, укрытых облаками.

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