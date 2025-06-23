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11:58, 23 июня 2025Ценности

Ольга Серябкина поприседала в мини-юбке на фоне загорающего Шаляпина

Певица Серябкина поприседала в мини-юбке на фоне загорающего певца Шаляпина
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина поприседала в откровенном образе на фоне загорающего певца Прохора Шаляпина. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя исполнительница предстала в костюме, состоящем из мини-юбки и укороченного поло. При этом певица выполняла упражнения, стоя на траве около дома и деревьев.

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В то же время возле знаменитости на шезлонге располагался 41-летний артист в розовой футболке и цветных шортах.

Ранее в июне Ольга Серябкина прокатилась в машине в платье с глубоким декольте. Звезда разместила серию снимков из салона автомобиля, отказавшись при этом от бюстгальтера.

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